      "Почему бы и нет?": 35-летний боксер из Казахстана сделал громкое заявление перед боем в США

      Опубликовано:

      Казахстанский боксер Иван Дычко
      Иван Дычко. Фото: Instagram @ivandychko

      Казахстанский боксер Иван Дычко дал интервью порталу UFC, в котором рассказал о готовности к предстоящему бою с американским бойцом, передает NUR.KZ.

      Дычко признался, что ему нравится атмосфера больших боев, ринги и стадионы, заполненные людьми.

      "Я люблю быть на ринге, чтобы показать свой уровень бокса. Так что для меня это просто очередной бой", - заявил казахстанец.

      Как отмечают авторы материала, для 35-летнего боксера этот бой может стать поворотным в карьере. При этом сам боксер не считает свой возраст помехой или недостатком перед соперником.

      "Думаю, сейчас мой пик. Я чувствую себя отлично и физически, и ментально Я хотел бы, чтобы все развивалось быстрее, ведь я уже давно в боксе и чувствую, что готов. Почему бы и нет? Не вижу проблем", - признался казахстанец.

      Последний бой Дычко провел в конце июля, тогда он одержал уверенную победу против американца Самуэля Кросседа.

      Сейчас в активе казахстанца победы во всех 15 боях на профессиональном ринге, 14 из них были досрочными.

      Добавим, что на любительском уровне Дычко выиграл бронзу Олимпиад в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. Также он побеждал на Азиатских играх и чемпионате Азии.

