1,5 млн долларов на троих: определились новые чемпионы Гран-при PFL

Промоушен Professional Fighters League (PFL) провел очередной крупный турнир по смешанным единоборствам (ММА) с титульными боями, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу лиги прошло в Голливуде (штат Флорида, США). В кард были включены три финала Гран-при, рассчитанные на пять раундов.

В решающем поединке полутяжелого дивизиона (до 93 кг) бразилец Антонио Карлос Жуниор удушающим приемом во втором раунде финишировал американца Салливана Коули.

ANTONIO CARLOS JR. FINISHES SULLIVAN CAULEY



[ #PFLWorldTournament | NOW ESPN+ | Main Card 9pm ESPN] pic.twitter.com/aClZ3iJDGz — PFL (@PFLMMA) August 22, 2025

В финале Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) россиянин Олег Попов раздельным решением судей победил молдаванина Александра Романова (47:48, 49:46, 48:47).

Наконец, возглавило турнир противостояние в средней категории (до 83,9 кг). Англичанин Фабиан Эдвардс в третьем раунде нокаутировал американца Далтона Росту.

Fabian Edwards TO WIN THE TOURNAMENT



[ #PFLWorldTournament | NOW ESPN] pic.twitter.com/eZyIcftGTg — PFL (@PFLMMA) August 22, 2025

Все победители Гран-при PFL получили не только чемпионские пояса, но и денежные призы в размере 500 тысяч долларов (около 270 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.