1,5 млн долларов на троих: определились новые чемпионы Гран-при PFL
Опубликовано:
Промоушен Professional Fighters League (PFL) провел очередной крупный турнир по смешанным единоборствам (ММА) с титульными боями, передает корреспондент NUR.KZ.
Шоу лиги прошло в Голливуде (штат Флорида, США). В кард были включены три финала Гран-при, рассчитанные на пять раундов.
В решающем поединке полутяжелого дивизиона (до 93 кг) бразилец Антонио Карлос Жуниор удушающим приемом во втором раунде финишировал американца Салливана Коули.
В финале Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг) россиянин Олег Попов раздельным решением судей победил молдаванина Александра Романова (47:48, 49:46, 48:47).
Наконец, возглавило турнир противостояние в средней категории (до 83,9 кг). Англичанин Фабиан Эдвардс в третьем раунде нокаутировал американца Далтона Росту.
Все победители Гран-при PFL получили не только чемпионские пояса, но и денежные призы в размере 500 тысяч долларов (около 270 миллионов тенге по нынешнему курсу).
