Россиянин из команды Хамзата Чимаева одержал уникальную победу и вошел в историю UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Байсангур Сусуркаев с победы дебютировал в Абсолютном бойцовском чемпионате, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен закрывал предварительный кард турнира UFC 319 поединком с американцем Эриком Ноланом в рамках среднего веса (до 83,9 кг).

Бой был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Стартовый отрезок получился конкурентным, а в концовке россиянин оказался в кризисном состоянии и едва не угодил в нокдаун. Однако во втором раунде Сусуркаев завладел явным преимуществом и провел результативный сабмишен. Нолан постучал, сигнализируя о сдаче, и рефери остановил поединок.

Таким образом, 24-летний россиянин чеченского происхождения из команды Хамзата Чимаева сохранил идеальный рекорд. Он выиграл все десять боев в профессиональных ММА, девять из них — досрочно.

Примечательно, что Сусуркаев заработал контракт с UFC благодаря победе в Претендентской серии Даны Уайта. Между тем боем и его противостоянием с Ноланом четыре дня — это самый короткий срок между выступлениями в истории промоушена.

Для американца поединок тоже был дебютным в UFC. На счету 27-летнего Нолана теперь восемь побед при четырех поражениях.

Напомним, в первом поединке турнира в Чикаго казахстанец Алиби Идрис проиграл в финале шоу The Ultimate Fighter.

