Дю Плесси и Чимаев устроили потасовку перед чемпионским боем в UFC (видео)

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Дрикус дю Плесси (ЮАР) и Хамзат Чимаев (ОАЭ) провели последнюю дуэль взглядов перед очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретятся в главном событии турнира UFC 319. Дю Плесси будет защищать чемпионский пояс в среднем весе (до 83,9 кг), на который претендует Чимаев — третий номер дивизиона.

Накануне боя соперники приняли участие в церемониальном взвешивании при зрителях. Как только спортсмены сблизились для дуэли взглядов, Чимаев пошел на дю Плесси, в результате чего пришлось вмешаться главе UFC Дане Уайту и службе безопасности.

Представитель ОАЭ попытался толкнуть южноафриканца и обращался к нему. Полноценный стердаун соперники так и не провели, потому что их больше не подпускали друг к другу.

"Я просто выйду и размажу этого парня. Один день — у него остался один день! Завтра он труп", — заявил Чимаев со сцены.

Дю Плесси вновь столкнулся со свистом со стороны многих болельщиков и ответил на него.

"Он [Чимаев] настоящий зверь как оппонент, но вот что я скажу... Я уложу его спать — будь то сабмишен на земле или нокаут. Я вынесу вашего парня, и каждый из вас начнет топить за меня. Я просто это знаю. Так происходит каждый раз", — сказал южноафриканец.

Турнир UFC 319 пройдет в Чикаго в ночь на воскресенье. Главный бой между дю Плесси и Чимаевым стоит ожидать около 09:00 по казахстанскому времени.

Напомним, кард турнира откроет поединок Алиби Идриса. Казахстанец побьется в финале шоу The Ultimate Fighter с американцем Джозефом Моралесом.

