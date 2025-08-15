Дю Плесси и Чимаев успешно прошли взвешивание перед чемпионским боем на UFC 319

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев успешно прошли взвешивание перед очным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UFC.

Спортсмены встретятся в главном событии турнира UFC 319, который пройдет в Чикаго в ночь с 16 на 17 августа по казахстанскому времени. На кону будет стоять титул в среднем весе (до 83,9 кг), которым владеет дю Плесси.

Действующий чемпион на официальном взвешивании показал верхнюю границу дивизиона — 185 фунтов (83,9 кг).

Чимаев же оказался заметно легче — 183 фунта (83 кг).

Таким образом, титульный бой остался в силе. На пояс будут претендовать и южноафриканец, и представитель ОАЭ чеченского происхождения.

Напомним, ранее дю Плесси и Чимаев приняли участие в пресс-конференции, где действующего чемпиона UFC освистали.

Также взвешивание успешно прошел еще один боец чеченского происхождения Байсангур Сусуркаев. Россиянин победил в Претендентской серии Даны Уайта и быстро получил дебютный поединок в UFC. Между боями пройдет четыре дня, и это самый короткий срок в истории промоушена.

Сусуркаев встретится с американцем Эриком Ноланом в рамках среднего веса. Россиянин показал на взвешивании 186 фунтов (84,4 кг), что является допустимым перевесом для боев без титульного статуса. Результат Нолана — 183 фунта (83 кг).

