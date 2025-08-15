"Оторвать ему голову": чемпиона UFC освистали перед боем с Хамзатом Чимаевым

Бойцы смешанных единоборств (ММА) Дрикус дю Плесси (ЮАР) и Хамзат Чимаев (ОАЭ) приняли участие в пресс-конференции перед очным поединком, передает NUR.KZ со ссылкой на YouTube-канал UFC Eurasia.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 319, который пройдет в ночь с 16 на 17 августа по казахстанскому времени в Чикаго. Дю Плесси будет защищать пояс в среднем весе (до 83,9 кг), на который претендует Чимаев — третий номер дивизиона.

В преддверии боя соперники и некоторые другие участники турнира приняли участие в открытой пресс-конференции. Большая часть зрителей активно поддерживала Чимаева и освистывала дю Плесси. Однако южноафриканец не поддавался на провокации.

"Это было одно из лучших освистываний, которые я слышал. Молодцы, ребят! Но сдулись вы как-то быстро. Я все это знаю, через все это проходил. И я знаю, что в воскресенье вы так же начнете, но к концу бою будете болеть уже за меня", — сказал дю Плесси.

Также южноафриканец не стал выделять Чимаева как особенного соперника ввиду его идеального рекорда (победы во всех 14 профессиональных боях)

"Это настолько же важный шаг, как и предыдущие победы. Дело не в оппоненте, не в том, с кем я бьюсь, а в том, что я защищаю пояс. Каждый раз находится новый претендент, так что мне важно просто защищать титул. У нас разная мотивация, но исход боя будет тем же — я буду чемпионом. Ему заплатят вне зависимости от того, выиграет он или проиграет. Для него это в любом случае будет хороший день, а я буду удовлетворен только если выйду оттуда с поясом", — отметил действующий чемпион.

Чимаев же заявил, что намерен "размазать" оппонента.

"Я думаю, что мы готовы и просто выйдем и столкнемся. Я выйду для захвата, выйду оторвать ему голову. Перед боем со мной все андердоги. Все бойцы подо мной!" — сказал представитель ОАЭ.

По окончании пресс-конференции участники титульного поединка провели дуэль взглядов. Они пожали друг другу руки, но по ходу стердауна между ними возникло напряжение. Чимаев что-то активно говорил дю Плесси, службе безопасности пришлось вмешаться и развести спортсменов.

