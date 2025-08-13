Казахстанец провел дуэль взглядов перед историческим боем в UFC

Уже в эти выходные боец Алиби Идрис может стать первым чемпионом The Ultimate Fighter из Казахстана. Казахстанец провел дуэль взглядов со своим оппонентом, передает NUR.KZ.

Идрис сразится за эксклюзивный контракт с лучшей ММА-лигой мира на турнире UFC 319. На официальной странице TUF в Instagram опубликовали кадры дуэлей взглядов.

В финале 33-го сезона The Ultimate Fighter Алиби Идрис подерется с американцем Джозефом Моралесом. Эта пара откроет предварительный кард турнира UFC 319, где в главном событии встретятся чемпион среднего веса Дрикус дю Плесси и Хамзат Чимаев.

Также Алиби обратился к болельщикам - его обращение опубликовали в профиле UFC Eurasia в Instagram.

Он поблагодарил жителей стран СНГ за поддержку в преддверии этого важного для него боя и рассказал о своей мечте.

"Моя мечта - дать надежду молодежи, что всего можно добиться", - заявил боец.

Напомним, что Идрис запомнился на TUF ярким нокаутом в полуфинале. Бой завершился в первом раунде - казахстанский боец ударом коленом отправил соперника в нокаут.

После победы Алиби побежал в угол, где сидел глава UFC Дана Уайт, и обратился к нему.

"Дана, пожалуйста, запомни мое имя! Я хочу бонус от тебя, брат! Меня зовут Алиби Идрис. 12 побед, без поражений. Я новая звезда наилегчайшего веса! Қазақстан, алға", - сказал он Уайту.

