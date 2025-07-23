"Запомни мое имя": казахстанец жестко нокаутировал соперника и поговорил с Даной Уайтом (видео)
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Казахстанский боец ММА Алиби Идирис вышел в финал шоу The Ultimate Fighter - боец, который скоро может попасть в UFC, нокаутировал соперника и обратился к Дане Уайту, передает NUR.KZ.
Кадры были опубликованы в профиле TUF в Instagram. Идирис провел полуфинальный поединок против венесуэльского бойца Ройберта Эчеверриа. Бой завершился в первом раунде - казахстанский боец ударом коленом отправил соперника в нокаут.
После победы Алиби побежал в угол, где сидел глава UFC Дана Уайт, и обратился к нему.
"Дана, пожалуйста, запомни мое имя! Я хочу бонус от тебя, брат! Меня зовут Алиби Идирис. 12 побед, без поражений. Я новая звезда наилегчайшего веса! Қазақстан, алға", - сказал он Уайту.
Отметим, еще в прошлом году отмечалось, что Идрис является еще одним казахстанцем, который может попасть в UFC.
В настоящий момент он является участником шоу TUF - в 33 сезоне наставниками команд стали легенды UFC Чейл Соннен и Дэниель Кормье.
Целью шоу является определение лучшего из представленных бойцов соответствующей весовой категории. Для определения первенства используется турнирная система. Победитель финального боя получает в награду эксклюзивный контракт с UFC.
Стоит отметить, что в UFC попадают не только победители реалити-шоу - контракты подписывали и с другими яркими участниками TUF.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2268051-zapomni-moe-imya-kazahstanec-zhestko-nokautiroval-sopernika-i-pogovoril-s-danoy-uaytom-video/
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