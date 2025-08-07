UFC анонсировал топовый бой уроженца Казахстана с бывшим чемпионом

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) официально анонсировал главный поединок турнира серии Fight Night, который пройдет в Рио-де-Жанейро, передает NUR.KZ.

Шоу в одном из крупнейших городов Бразилии запланировано на 11 октября 2025 года. Возглавит кард поединок между местным бойцом Чарльзом Оливейрой и представителем Азербайджана Рафаэлем Физиевым — четвертым и десятым номерами легкого дивизиона (до 70,3 кг) соответственно. Согласно правилам промоушена, это противостояние будет рассчитано на пять раундов.

Оливейра — бывший чемпион UFC в легком весе. В 2022 году он лишился титула из-за проваленной весогонки, а затем не смог его вернуть из-за поражения от россиянина Ислама Махачева. В последнем поединке в июне бразилец вновь бился за пояс, но уступил грузину Илии Топурии. Всего на счету Оливейры 35 побед при 11 поражениях и одном бое без результата.

Физиев — уроженец села Кордай Жамбылской области. До 2021 года он выступал под флагом Кыргызстана, но затем начал представлять Азербайджан. В профессиональных ММА спортсмен одержал 13 побед при четырех поражениях.

В своем последнем поединке в июне Физиев единогласным решением судей одолел чилийца Игнасио Бахамондеса. Это позволило уроженцу Казахстана прервать серию из трех поражений.

