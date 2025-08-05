UFC изменил рейтинг в дивизионе Асу Алмабаева после очередного турнира

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте опубликовал обновленную версию рейтинга во всех женских и мужских дивизионах, передает NUR.KZ.

На прошлой неделе промоушен провел турнир в Лас-Вегасе. В главном событии вечера японец Тацуро Таира сабмишеном во втором раунде победил южнокорейца Хьюн Сун Пака, который вышел на замену иракцу Амиру Альбази, получившему травму.

Данный результат повлиял на расстановку сил в наилегчайшем дивизионе (до 56,7 кг). Таира опередил новозеландца Кая Кара-Франса и занял пятую позицию. Казахстанец Асу Алмабаев остался на девятой строчке в этой весовой категории.

Другой отечественный спортсмен Шавкат Рахмонов сохранил третью позицию в полусреднем дивизионе (до 77,1 кг).

Лидером мужского рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории остается грузин Илия Топурия, владеющий поясом в легком дивизионе. Аналогичный женский рейтинг возглавляет кыргызстанка Валентина Шевченко — чемпионка наилегчайшего дивизиона.

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