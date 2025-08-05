Анонсирован бой между участниками знаменитого конфликта Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

Российско-ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Артем Лобов в своем Instagram-аккаунте анонсировал поединок с россиянином Зубайрой Тухуговым, передает NUR.KZ.

Спортсмен разместил публикацию с анонсом. Согласно этому посту, Лобов и Тухугов проведут очный бой на турнире Professional Fighters League (PFL), который пройдет 9 октября 2025 года в Дубае (ОАЭ). Отмечается, что поединок пройдет в весовой категории до 165 фунтов (до 74,8 кг).

Лобов и Тухугов известны давней враждой, которая тянется со времен конфликта между Конором Макгрегором и Хабибом Нурмагомедовым. Поединок между последними за пояс UFC прошел в октябре 2018 года и сопровождался многочисленными скандалами с участием команд обоих.

Раскрутка того боя усилилась после инцидента между Нурмагомедовым и Лобовым. На одном из турниров Хабиб пересекся с российско-ирландским спортсменом и при членах своей команды, в том числе Тухугове, вступил с ним в конфликт из-за высказываний в интервью. Нурмагомедов дал подзатыльник Лобову, видео эпизода широко разошлось в социальных сетях и СМИ.

Вскоре после этого Макгрегор, которого связывала близкая дружба с Лобовым, в знак мести с представителями своей команды напал на автобус, в котором находился Хабиб и другие бойцы UFC.

В итоге Нурмагомедов в чемпионском поединке одержал победу над ирландцем. После боя россиянин прыгнул из октагона на команду Макгрегора, завязалась массовая драка. В ней участвовал и Тухугов, который несколько раз ударил Конора, а впоследствии был дисквалифицирован, из-за чего сорвался его бой с Лобовым.

Впоследствии близкие отношения Макгрегора и Лобова были разрушены. Последний подал в суд на Конора из-за бизнеса по производству виски.

Теперь же Лобов анонсировал официальный бой с Тухуговым. Для российско-ирландского спортсмена это будет первый поединок в ММА с октября 2018 года. Всего в профессиональных смешанных единоборствах 38-летний Лобов одержал 13 побед при 15 поражениях, одной ничьей и одном бое без результата.

Тухугов последний раз выступал в феврале 2023 года, после чего был уволен из UFC. За карьеру в ММА 34-летний россиянин одержал 20 побед при шести поражениях и одной ничьей.

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