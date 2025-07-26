Нурмагомедов проиграл скандальному сопернику на турнире UFC

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Саид Нурмагомедов потерпел поражение на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде шоу в столице ОАЭ. Его соперником был американец Брайс Митчелл — 15-й номер полулегкого дивизиона, вернувшийся в легчайшую категорию (до 61,2 кг). Представитель США известен скандальными высказываниями про теории заговора, плоскую Землю и другие темы.

Поединок продлился все три раунда. В стартовом отрезке Нурмагомедову удалось отправить оппонента в нокдаун благодаря встречному удару коленом в голову. Однако в дальнейшем Митчелл забрал инициативу в партере и несколько раз пытался провести сабмишен.

В итоге американец одержал победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали его сильнейшим со счетом 29:28.

Теперь на счету 30-летнего Митчелла 18 побед при трех поражениях. Нурмагомедов же проиграл второй раз подряд. В активе 33-летнего россиянина 18 побед при пяти поражениях.

Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.

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