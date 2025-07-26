"Король кунг-фу" из России оформил нокаут за 42 секунды на турнире UFC (видео)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов одержал эффектную досрочную победу на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил в предварительном карде шоу в столице ОАЭ. Его соперником в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг) был бразилец Карлос Леал.

Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. Салихову удался точный и сильный удар правой рукой в голову. Леал рухнул на настил, и рефери сразу остановил бой, зафиксировав нокаут на 42-й секунде.

Салихов выиграл третий бой подряд. Всего на счету 41-летнего россиянина по прозвищу "Король кунг-фу" теперь 22 победы при пяти поражениях.

Леал проиграл в седьмой раз за карьеру. В активе 31-летнего бразильца осталось 22 победы.

Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.

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