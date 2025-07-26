"Король кунг-фу" из России оформил нокаут за 42 секунды на турнире UFC (видео)
Опубликовано:
Российский боец смешанного стиля (ММА) Муслим Салихов одержал эффектную досрочную победу на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби, передает корреспондент NUR.KZ.
Спортсмен выступил в предварительном карде шоу в столице ОАЭ. Его соперником в рамках полусреднего веса (до 77,1 кг) был бразилец Карлос Леал.
Поединок, рассчитанный на три раунда, завершился досрочно. Салихову удался точный и сильный удар правой рукой в голову. Леал рухнул на настил, и рефери сразу остановил бой, зафиксировав нокаут на 42-й секунде.
Салихов выиграл третий бой подряд. Всего на счету 41-летнего россиянина по прозвищу "Король кунг-фу" теперь 22 победы при пяти поражениях.
Леал проиграл в седьмой раз за карьеру. В активе 31-летнего бразильца осталось 22 победы.
Напомним, ранее на турнире UFC в Абу-Даби был обновлен рекорд промоушена по числу нокдаунов за один бой.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2269257-korol-kung-fu-iz-rossii-oformil-nokaut-za-42-sekundy-na-turnire-ufc-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах