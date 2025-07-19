Холлоуэй и Порье провели последнюю дуэль взглядов перед боем за пояс "главного мерзавца" (видео)

Американские бойцы смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй и Дастин Порье встретились лицом к лицу перед третьим очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 318, который пройдет в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Для Порье это будет домашнее выступление, после боя он завершит карьеру. Холлоуэй будет защищать символический пояс BMF ("главного мерзавца").

На официальном взвешивании соперники уложились в лимит легкого дивизиона. Затем они приняли участие в церемониальном взвешивании, на котором присутствовали зрители.

Американцы поочередно вышли на сцену, а затем провели последнюю дуэль взглядов. Стердаун прошел в уважительной обстановке и без инцидентов.

"Я люблю вас, люблю Луизиану. Сложить перчатки там, где все начиналось — честь для меня", — сказал со сцены Порье.

Затем слово взял Холлоуэй, в адрес которого публика активно гудела и свистела.

"Готовьтесь освистывать меня завтра. Завтра я испорчу вам вечер. Смотрите, это будет адский бой!" — заверил бывший чемпион UFC в полулегком весе.

Также в церемониальном взвешивании принял участие казахстанец Николай Веретенников. Ему предстоит провести поединок в полусреднем весе против аргентинца Франсиско Прадо в рамках предварительного карда. Их дуэль взглядов также прошла без инцидентов.

UFC 318 пройдет в ночь на 20 июля. Бой Веретенникова и Прадо стоит ожидать 05:30 по казахстанскому времени. Холлоуэй и Порье появятся в октагоне не ранее 09:00.

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