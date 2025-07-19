Холлоуэй и Порье успешно прошли взвешивание перед очным боем за пояс "главного мерзавца" UFC

Американские бойцы смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй и Дастин Порье прошли взвешивание перед очным поединком на UFC 318, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) возглавит турнир, который пройдет в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Холлоуэю предстоит защищать символический пояс BMF ("главного мерзавца"), для Порье бой будет последним в профессиональной карьере.

Соперники успешно прошли официальное взвешивание. Холлоуэй показал 70,31 кг, Порье — 70,76 кг, что является допустимым превышением лимита для нетитульных поединков. Таким образом, главный бой UFC 318 остался в силе.

Ранее Холлоуэй и Порье провели заключительную пресс-конференцию перед очным поединком, который станет для них третьим. Дастин уже дважды побеждал Макса: в 2012-м он оформил болевой прием, а в 2019-м оказался сильнее единогласным решением судей.

UFC 318 пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени. Бой Порье и Холлоуэя стоит ожидать около 09:00.

Также на турнире выступит казахстанец Николай Веретенников. Он проведет бой в полусреднем весе (до 77,1 кг) с аргентинцем Франсиско Прадо. Спортсмены успешно прошли взвешивание: Веретенников показал 169 фунтов (76,6 кг), его соперник — 170 фунтов (77,1 кг).

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