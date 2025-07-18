"Будем манекенами для краш-теста": Порье сделал заявление перед прощальным боем с Холлоуэем

Американский боец смешанного стиля (ММА) Дастин Порье на пресс-конференции высказался о предстоящем поединке на UFC 318, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступит в главном событии домашнего турнира, который пройдет в Нью-Орлеане (штат Луизиана, США). Порье завершит трилогию с американцем Максом Холлоуэем, который будет защищать символический пояс BMF ("главного мерзавца"). Для самого Дастина поединок станет последним в карьере.

"Я в порядке. Я должен быть жестким, но вы выводите меня на эмоции письмами людей, которых я уважаю. Эта любовь, поддержка... Я чувствую, что меня ценят. Люблю Луизиану, спасибо UFC за то, что вернулись сюда. Я не бился здесь более десяти лет. Спасибо фанатам! Спасибо Максу, что согласился сделать то, что мы сделаем в эту субботу. Это будет заруба. Всех люблю!" — заявил Порье.

Он добавил, что предстоящий бой должен получиться зрелищным, так как оба соперника будут стремиться финишировать друг друга. Два предыдущих поединка этих спортсменов завершились победами Порье: в 2012-м он оформил болевой прием, а в 2019-м оказался сильнее единогласным решением судей.

"У меня природная способность вступать в такие бои. Я не бегаю кругами и не работаю на очки, а стараюсь финишировать этих парней. Макс огня не боится. Мы следили за его карьерой, видели, как он стал чемпионом, выносил легенд спорта. Когда есть два таких парня, получается лобовое столкновение. И мы будем манекенами для краш-теста", — отметил Порье.

36-летний американец владел временным титулом UFC в легком весе, но за свою карьеру так и не стал полноценным чемпионом лиги. В боях за пояс в этом дивизионе он сабмишенами проигрывал россиянам Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву, а также бразильцу Чарльзу Оливейре.

"Такие вещи, как помощь нуждающимся, для меня важнее, чем карьера, бои. Я счастлив. Я был парнишкой, который погнался за мечтой и превратил это в достойную жизнь для своей семьи. У меня было много взлетов и падений, потрясающих моментов. Я очень благодарен за этот путь. Он дал мне все, что у меня есть, многому научил меня. И главный вопрос, который я задаю, глядя в зеркало: "Что важнее: то, чего я добился, или то, кем я стал на этом пути?" И я доволен тем, каким человеком я стал. Титулы — прекрасно, но этот опыт дороже титулов", — заключил Порье.

UFC 318 пройдет в ночь на 20 июля по казахстанскому времени. Бой Порье и Холлоуэя стоит ожидать около 09:00.

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