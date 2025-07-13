Рекордный нокаут оформили в UFC за 35 секунд

Американский боец смешанного стиля (ММА) Деррик Льюис победил бразильца Таллисон Тейшейру в главном поединке турнира UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмены встретились на турнире, который состоялся в Нэшвилле. Перед боем Льюис занимал девятое место в рейтинге тяжелого дивизиона (до 120,2 кг), Тейшейра — 13-е.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. Уже с первых секунд соперники взвинтили темп и обменялись ударами. Во время одной из атак Льюис потряс Тейшейру встречным ударом в голову левой рукой.

Американец нанес серию добивающих панчей по лежачему бразильцу. Затем рефери остановил поединок, хотя Тейшейра успел подняться и не согласился с данным решением.

В итоге был зафиксирован технический нокаут за 35 секунд. Льюис обновил собственный рекорд UFC по числу побед нокаутами (16). Всего в активе 40-летнего американца теперь 29 выигранных боев при 12 поражениях и одном поединке без результата.

Тейшейра уступил впервые в профессиональной карьере. На счету 25-летнего бразильца осталось восемь досрочных побед.

Напомним, соглавным событием турнира стал рейтинговый поединок в дивизионе казахстанца Шавката Рахмонова, который завершился раздельным решением судей.

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