Раздельным судейским решением завершился рейтинговый бой UFC в дивизионе Шавката Рахмонова

Бразильский боец смешанного стиля (ММА) Габриэль Бонфим победил американца Стивена "Вандербоя" Томпсона на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов стало соглавным событием шоу в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Перед поединком Томпсон занимал 12-е место в рейтинге полусреднего дивизиона (до 77,1 кг), Бонфим не входил в топ-15.

Бой продлился все три раунда. Первый отрезок остался за бразильцем, но два следующих получились более конкурентными. Томпсон получил сильное рассечение на ноге, однако это не помешало ему проводить результативные атаки.

В итоге Бонфим одержал победу раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28). Данный результат многие зрители на трибунах встретили недовольным гулом.

27-летний бразилец продлил серию побед до трех боев. Всего в его активе 18 выигранных поединков при одном поражении. Теперь Бонфим с высокой вероятностью войдет в топ-15 полусреднего дивизиона. Напомним, третьим номером этой весовой категории является казахстанец Шавкат Рахмонов.

Томпсон потерпел третье поражение подряд (одно из них было от Рахмонова). Всего в активе 42-летнего американца, дважды бившегося за пояс UFC, 17 побед при девяти проигрышах и одной ничьей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.