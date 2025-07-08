Сорвался бой казахстанца Асу Алмабаева и узбекистанца Рамазана Темирова в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Асу Алмабаев получил нового соперника на турнир UFC в Абу-Даби, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление Dar Pro Team — команды "Зульфикара".

В мае Абсолютный бойцовский чемпионат официально анонсировал поединок Алмабаева с узбекистанцем Рамазаном Темировым. Противостояние в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг) было включено в предварительный кард турнира, который пройдет 26 июля 2025 года в столице ОАЭ.

Однако во вторник стало известно, что Темиров снялся с поединка. Узбекистанец и его представители не делали официальных заявлений о причинах.

На замену Темирову выйдет 24-летний перуанец Хосе Очоа. В профессиональных ММА он одержал восемь побед при одном поражении и одном поединке без результата. В UFC Очоа по разу выиграл и уступил.

Перуанец не входит в топ-15 наилегчайшего дивизиона промоушена. Алмабаев же занимает в рейтинге восьмое место, Темиров — 13-е.

Напомним, на счету 31-летнего казахстанца 21 победа при трех поражениях в MMA. В прошлом поединке в марте он уступил португальцу Манелю Капе и потерпел первую неудачу в UFC.

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