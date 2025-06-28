Топурия и Оливейра успешно прошли взвешивание перед боем за пояс UFC, который оставил Махачев

Участники турнира UFC 317, в том числе грузин Илия Топурия и бразилец Чарльз Оливейра, прошли взвешивание, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Шоу пройдет в ночь с 28 на 29 июня по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Возглавит кард поединок между Топурией и Оливейрой, которые оспорят вакантный титул в легком весе (до 70,3 кг). Пояс освободил россиянин Ислам Махачев, перешедший в полусредний дивизион.

На официальном взвешивании перед боем Топурия показал 70,3 кг, Оливейра — 69,85 кг. Таким образом, главный поединок UFC 317 остался в силе. Оба спортсмена будут претендовать на титул.

Во втором по значимости событии вечера на кону также будет стоять чемпионский пояс. Бразилец Александр Пантожа будет защищать титул в наилегчайшем весе (до 56,7 кг), на который претендует новозеландец Кай Кара-Франс — четвертый номер дивизиона. В преддверии поединка оба спортсмена показали на весах 56,7 кг.

Другие бои также остались в силе. Исключением оказалось противостояние американца Джексона Маквэя и чилийца Кристофера Эверта, так как последний провалил взвешивание, из-за чего поединок отменили.

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