Таджикистанский боец Мухаммад Наимов одержал вторую подряд победу в UFC
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На турнире UFC, который проходит в Азербайджане, таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Мухаммад Наимов победил австрийца Богдана Града, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов открыло основной кард шоу в Баку. Бой прошел в лимите полулегкого дивизиона (до 65,8 кг).
Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Наимова сильнейшим со счетом 29:28.
30-летний таджикистанец выиграл второй бой подряд. Всего в его активе 13 побед при трех поражениях.
У Града прервалась серия из четырех выигранных поединков. На счету 29-летнего австрийца теперь 15 побед при трех поражениях.
Напомним, ранее на турнире в Баку второй раз подряд уступил казахстанский боец Азат Максум.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2258037-tadzhikistanskiy-boec-muhammad-naimov-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-ufc/
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