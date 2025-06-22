Таджикистанский боец Мухаммад Наимов одержал вторую подряд победу в UFC

На турнире UFC, который проходит в Азербайджане, таджикистанский боец смешанного стиля (ММА) Мухаммад Наимов победил австрийца Богдана Града, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов открыло основной кард шоу в Баку. Бой прошел в лимите полулегкого дивизиона (до 65,8 кг).

Поединок продлился все три раунда и завершился единогласным решением судей. Все три арбитра признали Наимова сильнейшим со счетом 29:28.

30-летний таджикистанец выиграл второй бой подряд. Всего в его активе 13 побед при трех поражениях.

У Града прервалась серия из четырех выигранных поединков. На счету 29-летнего австрийца теперь 15 побед при трех поражениях.

Напомним, ранее на турнире в Баку второй раз подряд уступил казахстанский боец Азат Максум.

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