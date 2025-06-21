Азат Максум против Тагира Уланбекова: во сколько бой, трансляция UFC
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В субботу, 21 июня, казахстанец Азат Максум проведет третий поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии спортсмена с россиянином Тагиром Уланбековым.
Во сколько начнется бой?
Противостояние Максума и Уланбекова пройдет на UFC on ABC 8 — первом в истории турнире промоушена в Азербайджане. Шоу примет столичная арена "Baku Crystall Hall".
Турнир начнется в 21:00 по казахстанскому времени, поединок казахстанца и Уланбекова будет вторым в карде и стартует около 21:30.
Где смотреть бой?
На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Максума и Уланбекова предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.
Какие правила боя?
Соперники сойдутся в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Максум не входит в топ-15 этого дивизиона, а Уланбеков занимает в рейтинге 12-е место.
Поединок рассчитан на три раунда по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.
Какие результаты у Максума и Уланбекова?
30-летний казахстанец дебютировал в UFC в июле 2023 года и тогда раздельным решением судей победил американца Тайсона Нэма. В последнем поединке в феврале прошлого года Максум единогласным решением уступил другому представителю США Чарльзу Джонсону. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере, побед в его активе 15 (четыре нокаута, шесть сабмишенов)
У Уланбекова больший опыт в UFC, он выступает в лиге с 2020 года. Всего в ММА 33-летний россиянин одержал 16 побед (один нокаут и восемь сабмишенов) при двух поражениях по очкам, в том числе от казахстанца Жалгаса Жумагулова. Уланбеков выиграл три последних поединка. Добавим, что он представляет команду Хабиба Нурмагомедова — бывшего чемпиона UFC в легком весе.
Кто еще выступит на турнире UFC в Баку?
Возглавит кард рейтинговый бой в полутяжелом весе между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим — четвертым и седьмым номерами дивизиона соответственно.
В соглавном событии вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, занимающий 11-е есто в рейтинге легкой категории, встретится с чилийцем Игнасио Бахамондесом.
Также в основном карде выступят еще два азербайджанских легковеса. Тофик Мусаев дебютирует в UFC поединком с кыргызстанцем Мыктыбеком Оролбаем, а Назим Садыхов побьется с бразильцем Николасом Моттой.
Откроет основной кард противостояние таджикистанца Мухаммада Наимова и австрийца Богдана Града в полулегком весе. Также в числе главных боев — противостояние американца Кертиса Блейдса, который занимает пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона, и россиянина Ризвана Куниева, дебютирующего в лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2257935-azat-maksum-protiv-tagira-ulanbekova-vo-skolko-boy-translyaciya-ufc/
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