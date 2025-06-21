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    Спорт

      Азат Максум против Тагира Уланбекова: во сколько бой, трансляция UFC

      Опубликовано:

      Казахстанский боец ММА Азат Максум
      Азат Максум. Фото: Ed Mulholland/Zuffa LLC

      В субботу, 21 июня, казахстанец Азат Максум проведет третий поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии спортсмена с россиянином Тагиром Уланбековым.

      Во сколько начнется бой?

      Противостояние Максума и Уланбекова пройдет на UFC on ABC 8 — первом в истории турнире промоушена в Азербайджане. Шоу примет столичная арена "Baku Crystall Hall".

      Турнир начнется в 21:00 по казахстанскому времени, поединок казахстанца и Уланбекова будет вторым в карде и стартует около 21:30.

      Где смотреть бой?

      На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Максума и Уланбекова предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.

      Какие правила боя?

      Соперники сойдутся в рамках наилегчайшего веса (до 56,7 кг). Максум не входит в топ-15 этого дивизиона, а Уланбеков занимает в рейтинге 12-е место.

      Поединок рассчитан на три раунда по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.

      Какие результаты у Максума и Уланбекова?

      30-летний казахстанец дебютировал в UFC в июле 2023 года и тогда раздельным решением судей победил американца Тайсона Нэма. В последнем поединке в феврале прошлого года Максум единогласным решением уступил другому представителю США Чарльзу Джонсону. Это поражение стало для казахстанца первым в карьере, побед в его активе 15 (четыре нокаута, шесть сабмишенов)

      У Уланбекова больший опыт в UFC, он выступает в лиге с 2020 года. Всего в ММА 33-летний россиянин одержал 16 побед (один нокаут и восемь сабмишенов) при двух поражениях по очкам, в том числе от казахстанца Жалгаса Жумагулова. Уланбеков выиграл три последних поединка. Добавим, что он представляет команду Хабиба Нурмагомедова — бывшего чемпиона UFC в легком весе.

      Кто еще выступит на турнире UFC в Баку?

      Возглавит кард рейтинговый бой в полутяжелом весе между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим — четвертым и седьмым номерами дивизиона соответственно.

      В соглавном событии вечера азербайджанец Рафаэль Физиев, занимающий 11-е есто в рейтинге легкой категории, встретится с чилийцем Игнасио Бахамондесом.

      Также в основном карде выступят еще два азербайджанских легковеса. Тофик Мусаев дебютирует в UFC поединком с кыргызстанцем Мыктыбеком Оролбаем, а Назим Садыхов побьется с бразильцем Николасом Моттой.

      Откроет основной кард противостояние таджикистанца Мухаммада Наимова и австрийца Богдана Града в полулегком весе. Также в числе главных боев — противостояние американца Кертиса Блейдса, который занимает пятое место в рейтинге тяжелого дивизиона, и россиянина Ризвана Куниева, дебютирующего в лиге.

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