Казахстанец Азат Максум провел дуэль взглядов перед боем с учеником Хабиба Нурмагомедова (видео)

Участники турнира UFC on ABC 8, который пройдет в субботу в Баку, провели дуэли взглядов в рамках церемониального взвешивания, передает корреспондент NUR.KZ.

Промоушен впервые организует шоу в Азербайджане. В пятницу в присутствии болельщиков прошло церемониальное взвешивание, на котором все соперники устроили дуэли взглядов.

Был организован стердаун и с участием казахстанца Азата Максума, вышедшего на сцену с государственным флагом. Ему предстоит поединок с россиянином Тагиром Уланбековым — 12-м номером наилегчайшего дивизиона, учеником и другом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Оппоненты обменялись рукопожатиями и обнялись, после чего вместе позировали для камер. Без потасовок прошли и другие дуэли взглядов.

Турнир в Баку стартует 21 июня в 21:00 по казахстанскому времени. Бой Максума и Уланбекова стоит вторым в очереди, поэтому начнется около 21:30.

В активе казахстанца 15 побед при одном поражении в ММА. Россиянин выиграл 16 боев и уступил в двух.

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