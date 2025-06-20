Казахстанец Азат Максум провел дуэль взглядов перед боем с учеником Хабиба Нурмагомедова (видео)
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Участники турнира UFC on ABC 8, который пройдет в субботу в Баку, провели дуэли взглядов в рамках церемониального взвешивания, передает корреспондент NUR.KZ.
Промоушен впервые организует шоу в Азербайджане. В пятницу в присутствии болельщиков прошло церемониальное взвешивание, на котором все соперники устроили дуэли взглядов.
Был организован стердаун и с участием казахстанца Азата Максума, вышедшего на сцену с государственным флагом. Ему предстоит поединок с россиянином Тагиром Уланбековым — 12-м номером наилегчайшего дивизиона, учеником и другом бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Оппоненты обменялись рукопожатиями и обнялись, после чего вместе позировали для камер. Без потасовок прошли и другие дуэли взглядов.
Турнир в Баку стартует 21 июня в 21:00 по казахстанскому времени. Бой Максума и Уланбекова стоит вторым в очереди, поэтому начнется около 21:30.
В активе казахстанца 15 побед при одном поражении в ММА. Россиянин выиграл 16 боев и уступил в двух.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2257845-kazahstanec-azat-maksum-provel-duel-vzglyadov-pered-boem-s-uchenikom-habiba-nurmagomedova-video/
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