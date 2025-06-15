Бывший чемпион UFC в дивизионе Шавката Рахмонова прервал серию поражений

Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Камару Усман одержал победу над американцем Хоакином Бакли на турнире UFC on ESPN, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в полусреднем весе (до 77,1 кг) возглавило шоу в Атланте (штат Джорджия, США). Перед боем Усман занимал пятое место в рейтинге дивизиона, Бакли — седьмое.

Поединок продлился все пять раундов и завершился победой 38-летнего нигерийца единогласным решением судей (49:46, 49:46, 48:47). После официального объявления результата он не смог сдержать слез.

Усман прервал серию из трех поражений. Всего за карьеру в ММА бывший чемпион UFC выиграл 21 бой и уступил в четырех.

У Бакли прервалась серия из шести побед. Теперь на счету 31-летнего американца 21 выигранный поединок при семи поражениях.

Напомним, в полусреднем весе выступает и казахстанец Шавкат Рахмонов. На данный момент он занимает третье место в рейтинге дивизиона.

В соглавном событии турнира в Атланте американка Роуз Намаюнас, ранее владевшая поясом в минимальном весе, единогласным решением судей победила свою соотечественницу Миранду Маверик (30:27, 30:27, 29:28). Перед боем бывшая чемпионка UFC занимала седьмое место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг), ее соперница — 11-е.

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