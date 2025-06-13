Друг Ислама Махачева вышел в финал турнира за 500 тысяч долларов

Российский боец смешанного стиля (ММА) Мовлид Хайбулаев стал финалистом Гран-при Professional Fighters League в полулегком весе (до 65,8 кг), передает корреспондент NUR.KZ.

Спортсмен выступил на турнире PFL 5 (2025) в Нэшвилле (штат Теннесси, США). Его поединок прошел в основном карде.

Соперником Хайбулаева по полуфиналу Гран-при в полулегком весе был Тхэ Кюн Ким из Южной Кореи. Бой был рассчитан на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию. Россиянин владел явным преимуществом, и все три судьи признали его сильнейшим со счетом 30:27.

В финале друг и спарринг партнер чемпиона UFC Ислама Махачева встретится с перуанцем Хесусом Пинедо, который в первом раунде нокаутировал бразильца Габриэля Брагу. Чемпион Гран-при в каждом дивизионе получит 500 тысяч долларов (более 250 миллионов тенге по нынешнему курсу).

Добавим, что на турнире в Нэшвилле определились финалисты и в полусреднем весе (до 77,1 кг). В решающем поединке встретятся гаитянин Тэд Джин и американец Логан Сторли, которые в полуфиналах по очкам победили ямайца Джейсона Джексона и японца Масаюки Кикуири соответственно.

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