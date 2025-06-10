Чемпион UFC в дивизионе Шавката Рахмонова улучшил позицию в рейтинге

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на своем официальном сайте традиционно обновил рейтинги во всех весовых категориях, передает корреспондент NUR.KZ.

Значительные изменения произошли в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории (P4P).

Чемпион в полусреднем дивизионе, в котором выступает казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, австралиец Джек Делла Маддалена улучшил позицию и поднялся на восьмое место в рейтинге P4P.

Обладатель титула в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили поднялся на две строчки и теперь является вторым в списке лучших бойцов промоушена.

Первое место в этом рейтинге продолжает удерживать чемпион легкого дивизиона россиянин Ислам Махачев, который вскоре лишится титула из-за перехода в полусредний вес.

Что касается казахстанских бойцов: Шавкат Рахмонов остался на третьем месте в полусреднем весе, а Асу Алмабаев продолжает удерживать восьмую строчку в легчайшем весе.

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