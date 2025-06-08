Двалишвили финишировал О'Мэлли в реванше и защитил чемпионский пояс UFC

Грузинский боец смешанного стиля (ММА) Мераб Двалишвили победил американца Шона О'Мэлли и второй защитил чемпионский титул UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легчайшем весе (до 61,2 кг) возглавило турнир UFC 316, который прошел в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Двалишвили наращивал преимущество и в третьем отрезке смог финишировать соперника. В партере грузин вышел на удушающий прием, и О'Мэлли просигнализировал о сдаче.

Рефери остановил бой и зафиксировал победу Двалишвили, который во второй защитил пояс UFC. Напомним, грузин стал чемпионом в прошлом сентябре благодаря первой победе над О'Мэлли (единогласным решением судей). Затем он одолел россиянина Умара Нурмагомедова.

После поединка на UFC 316 Двалишвили заявил о готовности провести следующую защиту против американца Кори Сэндхагена.

Всего в активе 34-летнего грузина теперь 20 побед при четырех поражениях. На данный момент он занимает четвертое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

О'Мэлли проиграл третий раз в карьере, в его активе осталось 18 побед при одном поединке без результата. 30-летний американец перед UFC 316 занимал первое место в рейтинге легчайшего дивизиона.

Напомним, в соглавном событии вечера представительница США Кайла Харрисон стала новой чемпионкой в аналогичной женской категории.

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