Кайла Харрисон стала новой чемпионкой UFC и договорилась о бое с Амандой Нуньес

Американская боец смешанного стиля (ММА) Кайла Харрисон победила свою соотечественницу Джулианну Пенью в титульном поединке UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменок в женском легчайшем весе (до 61,2 кг) стало соглавным событием турнира UFC 316 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился досрочно. Харрисон владела явным преимуществом и в конце второго отрезка провела успешный болевой прием "кимура". Рефери остановил бой за пять секунд до конца раунда.

Таким образом, Харрисон забрала пояс у Пеньи и стала новой чемпионкой UFC в женском легчайшем весе. После официального объявления результата обладательница титула еще раз бросила вызов бразильянке Аманде Нуньес и пригласила ее в октагон.

Бывшая чемпионка UFC в легчайшей и полулегкой категориях откликнулась и вышла к американке. В октагоне Нуньес и Харрисон уважительно поприветствовали друг друга, после чего подтвердили намерение провести очный бой. Затем они устроили дуэль взглядов.

Отметим, что Нуньес в июне 2023 года после очередной победы объявила о завершении карьеры. Теперь она официально объявила о возвращении.

Что касается Харрисон, то на ее счету в ММА 19 побед при одном поражении. Напомним, 34-летняя американка также является двукратной олимпийской чемпионкой по дзюдо.

Пенья же потерпела шестое поражение в карьере. На счету 35-летней американки осталось 12 побед. Ранее она уже владела поясом UFC, который в 2021 году забрала у Нуньес. Однако в первой же защите Пенья проиграла бразильянке в реванше.

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