Больше 150 тыс. человек призвали лишить любимчика главы UFC чемпионского пояса

Петицию с требованием лишить Джона Джонса чемпионского титула UFC в тяжелом весе запустили на сайте change.org - ее подписали уже больше 150 тыс. человек, передает NUR.KZ.

Петиция появилась на сайте несколько дней назад. Болельщики требуют лишить легендарного спортсмена титула в тяжелом весе.

Автор указал, что Джонс в настоящий момент является рекордсменом по удержанию пояса чемпиона в тяжелом весе, однако за этот рекордный отрезок времени бился всего лишь два раза - завоевал пояс и провел одну защиту.

По словам автора, в дивизионе также имеется временный чемпион Том Аспинэлл, готовый сразиться с Джонсом, однако второй якобы избегает поединка.

Автор считает, что Дана Уайт должен лишить Джонса чемпионского титула.

Стоит отметить, что глава UFC Уайт не раз признавался, что считает Джона Джонса самым великим бойцом ММА в истории.

Например, как пишет "Чемпионат", в октябре прошлого года промоутер выступил с яркой речью, в которой хвалил Джонса.

"Он величайший боец в истории единоборств. Он величайший боец всех времен. Вероятно, Джон Джонс самый крутой чувак, который когда-либо ходил по Земле. Есть Али, Тайсон и много других великих тяжеловесов, которых я любою. Но Джон Джонс круче", - заявлял тогда Уайт.

По информации официального сайта UFC, в настоящий момент Джон Джонс является вторым номером рейтинга Р4Р организации, а также чемпионом тяжелого веса. Кроме того Джонс является самым возрастным из действующих чемпионом, а также был самым молодым бойцом, который когда-либо завоевывал титул UFC - 2011 году в возрасте 23 лет он стал чемпионом полутяжелого дивизиона. Пока никому не удалось побить данный рекорд.

За последние пять лет он провел всего три поединка.

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