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Казахстанец побьется с членом команды Хабиба Нурмагомедова на историческом турнире UFC

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Бойцы ММА Тагир Уланбеков и Азат Максум (слева направо)
Тагир Уланбеков и Азат Максум (слева направо). Фото: Пресс-служба UFC Eurasia

Абсолютный бойцовский чемпионат официально анонсировал следующий поединок казахстанского бойца смешанного стиля (ММА) Азата Максума, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

30-летний спортсмен выступит 21 июня на шоу UFC Fight Night — первом в истории турнире промоушена в Азербайджане (Баку).

Максум заменит выбывшего японца Кедзи Хоригути и станет новым соперником россиянина Тагира Уланбекова — члена команды бывшего чемпиона лиги в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Поединок пройдет в лимите наилегчайшего веса. В рейтинге данного дивизиона Уланбеков занимает десятое место, а Максум не входит в топ.

Напомним, казахстанец дебютировал в UFC летом 2023 года. Он раздельным решением судей выиграл первый бой в промоушене с Тайсоном Нэмом, но затем единогласно уступил по очкам Чарльзу Джонсону. Всего в активе Максума 15 побед при одном поражении в ММА.

Уланбекову 33 года. Россиянин за карьеру в смешанных единоборствах одержал 16 побед при двух поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2247870-kazahstanec-pobetsya-s-chlenom-komandy-habiba-nurmagomedova-na-istoricheskom-turnire-ufc/