Хабиб Нурмагомедов выразил недовольство хобби Ислама Махачева

Российский боец, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на опасное увлечение своего соотечественника Ислама Махачева, передает NUR.KZ.

Ислам Махачев опубликовал на своей странице в Instagram фото на мотоцикле в горах.

Как уточняет "Чемпионат", Махачев - давний поклонник эндуро, типа мотоспорта и категории мотоциклов, предназначенных для езды по бездорожью.

Хабиб Нурмагомедов поделился этой публикацией на своей странице в Instagram Stories.

"Мне это не нравится", - подписал он фото.

Напомним, в январе Ислам Махачев в первом раунде финишировал бразильца Ренато Мойкано и в четвертый раз защитил титул в легком весе. Так Махачев продлил победную серию до 15 поединков. Всего он выиграл 27 боев и уступил в одном.

33-летний россиянин в четвертый раз защитил пояс UFC в легком весе, что стало рекордом лиги по этому показателю. По три раза этот титул защищали Би Джей Пенн, Бенсон Хендерсон и Хабиб Нурмагомедов.

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