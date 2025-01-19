Махачев победил Мойкано и установил рекорд по числу защит пояса UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев победил бразильца Ренато Мойкано и защитил чемпионский пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульное противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) возглавило турнир UFC 311 в Лос-Анджелесе.

Изначально соперником Махачева был назначен Арман Царукян, который в пятницу снялся из-за травмы спины. Мойкано заменил выбывшего армянина, ранее у бразильца был запланирован бой с американцем Бенеилом Дариушем на этом же шоу.

Чемпионский поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился уже в первом. После успешного тейкдауна Махачев завладел преимуществом в партере. Забрав шею соперника, россиянин провел удушающий прием. Мойкано просигнализировал о сдаче, и рефери остановил бой в начале пятой минуты.

Махачев продлил победную серию до 15 поединков. Всего он выиграл 27 боев и уступил в одном.

33-летний россиянин в четвертый раз защитил пояс UFC в легком весе, что стало рекордом лиги по этому показателю. По три раза этот титул защищали Би Джей Пенн, Бенсон Хендерсон и Хабиб Нурмагомедов.

35-летний Мойкано потерпел шестое поражение в карьере. На счету бразильца, который занимает десятое место в рейтинге легкого дивизиона, осталось 20 побед при одной ничьей.

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