Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В рейтинге UFC дивизиона Шавката Рахмонова произошли изменения

Опубликовано:

Белал Мухаммад (слева) и Шавкат Рахмонов (справа)
Белал Мухаммад (слева) и Шавкат Рахмонов (справа). Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

После обновления рейтинга изменения произошли в полусредней весовой категории, в которой выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

В частности эквадорец Майкл Моралес, в минувший уикенд победивший бразильца Гилберта Бернса, поднялся на четыре позиции и теперь занимает восьмое место. Его соперник опустился на две строчки и теперь замыкает топ-10.

Чемпионом в данном весе является австралиец Джек Делла Маддалена, который отобрал титул у американо-палестинского файтера Белала Мухаммада. Бывший обладатель пояса теперь располагается на первом месте. На второй позиции находится американец Шон Брэди. Шавкат Рахмонов сохранил за собой третье месте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2246937-v-reytinge-ufc-diviziona-shavkata-rahmonova-proizoshli-izmeneniya/