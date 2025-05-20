В рейтинге UFC дивизиона Шавката Рахмонова произошли изменения

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга во всех весовых категориях, передает NUR.KZ.

После обновления рейтинга изменения произошли в полусредней весовой категории, в которой выступает непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов.

В частности эквадорец Майкл Моралес, в минувший уикенд победивший бразильца Гилберта Бернса, поднялся на четыре позиции и теперь занимает восьмое место. Его соперник опустился на две строчки и теперь замыкает топ-10.

Чемпионом в данном весе является австралиец Джек Делла Маддалена, который отобрал титул у американо-палестинского файтера Белала Мухаммада. Бывший обладатель пояса теперь располагается на первом месте. На второй позиции находится американец Шон Брэди. Шавкат Рахмонов сохранил за собой третье месте.

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