Кыргызстанка Валентина Шевченко защитила чемпионский пояс и обновила рекорды UFC

Кыргызстанская девушка-боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила француженку Манон Фиоро и защитила чемпионский пояс UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменок возглавило турнир UFC 315 в канадском Монреале. На кону стоял чемпионский титул в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг), который Шевченко вернула себе в прошлом поединке.

Бой был рассчитан на пять раундов и продлился всю дистанцию. Уже в стартовом отрезке представительница Кыргызстана разбила нос сопернице. В конце четвертого раунда Шевченко отправила Фиоро в нокдаун, но не успела ее финишировать.

По итогам 25 минут кыргызстанка одержала победу единогласным решением судей. Все три арбитра признали ее сильнейшей со счетом 48:47.

37-летняя Шевченко выиграла второй бой подряд. Всего в ее активе 25 побед при пяти поражениях и одной ничьей.

Спортсменка из Кыргызстана обновила собственные рекорды по количеству выигранных поединков в женском наилегчайшем дивизионе UFC (11), в том числе титульных (10). На данный момент Шевченко возглавляет женский рейтинг лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Фиоро же впервые уступила в UFC и прервала серию из 12 выигранных поединков. На счету 35-летней француженки теперь 12 побед при двух поражениях. Она занимает второе место в рейтинге женского наилегчайшего дивизиона.

Отметим, что также в основном карде UFC 315 выступила бывшая чемпионка лиги в этой весовой категории Алекса Грассо. Мексиканка проводила первый поединок после трилогии с Шевченко и билась с бразильянкой Натальей Силвой. По итогам трех раундов все три судьи признали Силву сильнейшей со счетом 30:27. Перед боем Грассо занимала первое место в рейтинге дивизиона, ее соперница — пятое.

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