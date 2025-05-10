Бекзат Алмахан против Брэда Катоны: во сколько бой, трансляция UFC

В ночь на 11 мая по времени Астаны казахстанец Бекзат Алмахан проведет второй поединок под эгидой UFC. NUR.KZ рассказывает главное о противостоянии спортсмена с канадцем Брэдом Катоной.

Во сколько начнется бой?

Противостояние Катоны и Алмабаева откроет турнир UFC 315, который пройдет на арене "Bell Center" в канадском Монреале. Шоу начнется в 03:30 по казахстанскому времени (11 мая), тогда и стоит ожидать данный поединок.

Где смотреть бой?

На территории Казахстана легальную прямую трансляцию поединка Катоны и Алмахана предложит сервис Setanta Sports в рамках платной подписки.

Какие правила боя?

Соперники сойдутся в рамках легчайшего веса (до 61,2 кг). Спортсмены не входят в топ-15 этого дивизиона.

Поединок рассчитан на три раунда по пять минут. Если он продлится всю дистанцию, то победитель определится подсчетом очков на судейских карточках.

Какие результаты у Алмахана и Катоны?

27-летний казахстанец дебютировал в UFC в марте прошлого года, проиграл россиянину Умару Нурмагомедову единогласным решением судей и больше не выступал. Всего за карьеру Алмахан одержал 11 побед (девять нокаутов и один сабмишен) при двух поражениях, в том числе одном досрочном.

У Катоны больший опыт в UFC. Он является единственным в истории двукратным чемпионом шоу The Ultimate Fighter. Всего в ММА 33-летний канадец одержал 14 побед (один нокаут и четыре сабмишена) при четырех поражениях по очкам.

Кто еще выступит на турнире UFC 315?

Возглавит кард титульный бой в полусреднем весе, где выступает казахстанец Шавкат Рахмонов. Палестинец Белал Мухаммад будет впервые защищать пояс, на который претендует австралиец Джек Делла Маддалена.

Соглавное событие вечера также имеет титульный статус. Кыргызстанка Валентина Шевченко будет отстаивать звание чемпионки в женском наилегчайшей весе в поединке с француженкой Манон Фиоро.

Кроме того, в третьем по значимости бою выступит бразилец Жозе Алдо. Бывший чемпион UFC встретится с канадцем Айманном Захаби в рейтинговом поединке в полулегком весе.

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