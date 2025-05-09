Мухаммад и Делла Маддалена сцепились перед титульным боем на UFC 315 (видео)

Американо-палестинский спортсмен Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена устроили потасовку перед очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 315, который пройдет в канадском Монреале в ночь на 11 мая по казахстанскому времени. Для Мухаммада это будет первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе (до 77,1 кг).

В преддверии шоу участники основного карда провели пресс-конференцию. На ней Мухаммад пообещал нокаутировать Деллу Маддалену в течение трех раундов, а австралиец заявил, что палестинцу не удастся его сломать.

Затем спортсмены провели дуэли взглядов. Последними на сцену вышли Мухаммад и Делла Маддалена. Австралиец выставил кулак перед соперником, и палестинец ударил оппонента по руке. В ситуацию сразу вмешались сотрудники службы безопасности, которые удержали бойцов. Также успокаивал спортсменов глава UFC Дана Уайт.

После стердауна Мухаммад и Делла Маддалена несколько секунд позировали на сцене и разошлись, не пожав друг другу руки.

Отметим, что соглавным событием UFC 315 также станет титульный поединок. Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко будет защищать пояс в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг), который претендует француженка Манон Фиоро.

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