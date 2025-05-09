Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мухаммад и Делла Маддалена сцепились перед титульным боем на UFC 315 (видео)

Опубликовано:

Бойцы ММА Белал Мухаммад (слева) и Джек Делла Маддалена (справа)
Белал Мухаммад (слева) и Джек Делла Маддалена (справа). Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Американо-палестинский спортсмен Белал Мухаммад и австралиец Джек Делла Маддалена устроили потасовку перед очным поединком, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавит турнир UFC 315, который пройдет в канадском Монреале в ночь на 11 мая по казахстанскому времени. Для Мухаммада это будет первая защита чемпионского пояса в полусреднем весе (до 77,1 кг).

В преддверии шоу участники основного карда провели пресс-конференцию. На ней Мухаммад пообещал нокаутировать Деллу Маддалену в течение трех раундов, а австралиец заявил, что палестинцу не удастся его сломать.

Затем спортсмены провели дуэли взглядов. Последними на сцену вышли Мухаммад и Делла Маддалена. Австралиец выставил кулак перед соперником, и палестинец ударил оппонента по руке. В ситуацию сразу вмешались сотрудники службы безопасности, которые удержали бойцов. Также успокаивал спортсменов глава UFC Дана Уайт.

После стердауна Мухаммад и Делла Маддалена несколько секунд позировали на сцене и разошлись, не пожав друг другу руки.

Отметим, что соглавным событием UFC 315 также станет титульный поединок. Представительница Кыргызстана Валентина Шевченко будет защищать пояс в женском наилегчайшем весе (до 56,7 кг), который претендует француженка Манон Фиоро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2243361-muhammad-i-della-maddalena-scepilis-pered-titulnym-boem-na-ufc-315-video/