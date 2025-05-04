Российский боец оформил нокаут в UFC за три минуты (видео)

Жестким нокаутом завершился бой на турнире UFC on ESPN 67 между россиянином Азаматом Бекоевым и американцем Райаном Лодером, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) прошло в предварительном карде шоу в Де-Мойне (штат Айова, США).

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В стартовом отрезке Бекоев завладел преимуществом и начал проводить результативные атаки.

В конце третьей минуты боя россиянин потряс соперника в стойке. Лодер упал на настил, и рефери остановил поединок после серии добивающих ударов, зафиксировав технический нокаут.

Таким образом, 29-летний Бекоев выиграл оба боя в UFC в первых раундах. Всего на счету осетинского спортсмена 20 побед при трех поражениях.

Лодер уступил второй раз в карьере. В активе 33-летнего американца осталось семь побед.

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