Российский боец оформил нокаут в UFC за три минуты (видео)

Жестким нокаутом завершился бой на турнире UFC on ESPN 67 между россиянином Азаматом Бекоевым и американцем Райаном Лодером, передает корреспондент NUR.KZ.
Противостояние спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) прошло в предварительном карде шоу в Де-Мойне (штат Айова, США).
Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился досрочно. В стартовом отрезке Бекоев завладел преимуществом и начал проводить результативные атаки.
В конце третьей минуты боя россиянин потряс соперника в стойке. Лодер упал на настил, и рефери остановил поединок после серии добивающих ударов, зафиксировав технический нокаут.
Таким образом, 29-летний Бекоев выиграл оба боя в UFC в первых раундах. Всего на счету осетинского спортсмена 20 побед при трех поражениях.
Лодер уступил второй раз в карьере. В активе 33-летнего американца осталось семь побед.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2241792-rossiyskiy-boec-oformil-nokaut-v-ufc-za-tri-minuty-video/