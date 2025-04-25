Главный мерзавец: UFC анонсировал трилогию между Холлоуэем и Порье

Американцы Макс Холлоуэй и Дастин Порье проведут третий очный поединок под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Спортсмены встретятся на турнире UFC 318, который запланирован на 19 июля 2025 года. Ожидается, что шоу пройдет в Новом Орлеане — это крупнейший город штата Луизиана, родного для Порье.

Бой состоится в лимите легкого дивизиона (до 70,3 кг), на кону будет стоять символический пояс BMF ("главному мерзавцу"). Этот титул Холлоуэй забрал в апреле 2024 года благодаря победе нокаутом над своим соотечественником Джастином Гэтжи.

Вероятно, данный поединок станет прощальным для Порье. Ранее 36-летний спортсмен заявлял, что рассчитывает провести последний бой в карьере именно летом в Луизиане.

Ранее американцы бились дважды, и оба раза сильнее был Порье. В 2012 году он одолел Холлоуэя болевым приемом, а в 2019-м одержал победу единогласным решением судей и стал временным чемпионом UFC в легком весе.

На данный момент Холлоуэй занимает четвертое место в рейтинге легкого дивизиона промоушена, Порье идет строчкой ниже.

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