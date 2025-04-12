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Волкановски и Лопес провели последнюю дуэль взглядов перед чемпионским боем в UFC (видео)

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Бойцы ММА Александр Волкановски и Диего Лопес (слева направо)
Александр Волкановски и Диего Лопес (слева направо). Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес провели последнюю дуэль взглядов перед UFC 314, передает корреспондент NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полулегком весе (до 65,8 кг) возглавит шоу. На кону будет стоять чемпионский пояс, который освободил грузино-испанский боец Илия Топурия после перехода в легкий дивизион.

Заключительным мероприятием перед турниром традиционно стало церемониальное взвешивание. Волкановски и Лопес появились на сцене при зрителях, где объявили их официальный вес. После этого соперники провели заключительный стердаун, который прошел без инцидентов.

Дуэли взглядов организовали и другие участники UFC 314, в том числе американец Майкл Чендлер и англичанин Пэдди Пимблетт. Их поединок в легком весе (до 70,3 кг) станет соглавным событием вечера.

Турнир пройдет в ночь на 13 апреля по казахстанскому времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2235221-volkanovski-i-lopes-proveli-poslednyuyu-duel-vzglyadov-pered-chempionskim-boem-v-ufc-video/