Спорт

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Волкановски — Лопес, Чендлер — Пимблетт: результаты взвешивания UFC 314

Опубликовано:

Австралийский боец ММА Александр Волкановски
Александр Волкановски. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC

Участники турнира UFC 314, который пройдет в Майами (штат Флорида, США), прошли официальную процедуру взвешивания, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Шоу возглавит поединок австралийца Александра Волкановски и бразильца Диего Лопеса в полулегком весе (до 65,8 кг). Они оспорят титул UFC, который остался вакантным после перехода грузино-испанского бойца Илии Топурии в легкий дивизион.

На взвешивании участники главного события вечера показали одинаковый вес — 145 фунтов (почти 65,8 кг). Это верхняя планка дивизиона для титульных поединков, поэтому бой остался в силе.

Также уложились в лимит участники соглавного события вечера Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт — седьмой и 12-й номера легкой категории (до 70,3 кг) соответственно. Они показали 156 фунтов (почти 70,8 кг) — это допустимый перевес для поединков без титульного статуса.

По итогам взвешивания все бои UFC 314 остались в силе. Турнир пройдет в ночь на 13 апреля по казахстанскому времени.

Напомним, ранее на пресс-конференции перед шоу Лопес чуть не устроил драку с мексиканцем Яиром Родригесом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2235140-volkanovski-lopes-chendler-pimblett-rezultaty-vzveshivaniya-ufc-314/