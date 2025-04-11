Волкановски — Лопес, Чендлер — Пимблетт: результаты взвешивания UFC 314

Участники турнира UFC 314, который пройдет в Майами (штат Флорида, США), прошли официальную процедуру взвешивания, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Шоу возглавит поединок австралийца Александра Волкановски и бразильца Диего Лопеса в полулегком весе (до 65,8 кг). Они оспорят титул UFC, который остался вакантным после перехода грузино-испанского бойца Илии Топурии в легкий дивизион.

На взвешивании участники главного события вечера показали одинаковый вес — 145 фунтов (почти 65,8 кг). Это верхняя планка дивизиона для титульных поединков, поэтому бой остался в силе.

Также уложились в лимит участники соглавного события вечера Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт — седьмой и 12-й номера легкой категории (до 70,3 кг) соответственно. Они показали 156 фунтов (почти 70,8 кг) — это допустимый перевес для поединков без титульного статуса.

По итогам взвешивания все бои UFC 314 остались в силе. Турнир пройдет в ночь на 13 апреля по казахстанскому времени.

Напомним, ранее на пресс-конференции перед шоу Лопес чуть не устроил драку с мексиканцем Яиром Родригесом.

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