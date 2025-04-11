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Пришлось вмешаться охране: пресс-конференция перед UFC 314 едва не переросла в драку

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Конфликт между Яиром Родригесом и Диего Лопесом
Конфликт между Яиром Родригесом и Диего Лопесом. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Пресс-конференция перед UFC 314 чуть не завершилась дракой - в перепалку двух топовых бойцов пришлось вмешаться охране. К счастью, файтеров удалось успокоить, передает NUR.KZ.

Конфликт, который едва не перерос в драку, произошел на пресс-конференции перед турниром UFC 314. Видео мероприятия опубликовали на YouTube-канале UFC Eurasia.

Спор случился между претендентом на титул чемпиона в полулегком весе Диего Лопесом и топовым бойцов этого же дивизиона Яиром Родригесом. Стоит отметить, что спортсмены не дерутся друг с другом на предстоящем UFC 314.

Конфликт произошел, когда претендента спросили, готов ли он подраться с Родригесом на турнире в Гвадалахаре, если в эти выходные победит Александра Волкановски и станет новым чемпионом UFC.

Лопес посчитал, что Яир не заслуживает титульного шанса из-за череды поражений.

Ответ вывел из себя мексиканского бойца, который вспомнил былые обиды. Родригес обвинил Лопеса в том, что в 2019 году бразилец вместе с командой напал на своего соперника Марко Белтрана.

Тогда претендент на титул вспомнил, что Родригес угрожал девушке из его команды.

Между бойцами возник конфликт, который стал накаляться. В перепалку пришлось вмешаться охране и журналисту Джону Анику, который был ведущим пресс-конференции.

Отметим, согласно официальному сайту UFC, Лопес и Родригес являются бойцами полулегкой весовой категории. Диего занимает третью строчку, а Яир - пятую.

В предстоящие выходные бразильский спортсмен попытается стать чемпионом организации, его соперником является экс-чемпион Алекс Волкановски. В настоящий момент чемпионский пояс оказался вакантным из-за перехода Илии Топурии в другой дивизион.

Яир Родригес также подерется в этом карде - боец поприветствует в октагоне UFC легенду Bellator Патрисио Фрейре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2234930-prishlos-vmeshatsya-ohrane-press-konferenciya-pered-ufc-314-edva-ne-pererosla-v-draku-video/