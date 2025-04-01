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Казахстанский боец Асу Алмабаев поднялся в рейтинге UFC

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Қазақстандық файтер Асу Алмабаев
Қазақстандық файтер Асу Алмабаев. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте обновил рейтинги лучших бойцов. Свое положение улучшил казахстанец Асу Алмабаев, передает NUR.KZ.

Отечественный спортсмен поднялся с девятого на восьмое место в наилегчайшем дивизионе, опередив Стива Эрцега. Австралиец выступил на последнем турнире UFC, где в главном событии вечера уступил мексиканцу Брэндону Морено единогласным решением судей.

Сам Алмабаев в прошлый раз выходил в октагон 2 марта. Тогда он проиграл португальцу Манелю Капе и потерпел первое поражение в UFC.

Еще один казахстанец Шавкат Рахмонов остался на второй позиции в полусреднем дивизионе. А мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по-прежнему возглавляет россиянин Ислам Махачев. Лидером аналогичного женского рейтинга остается кыргызстанка Валентина Шевченко.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2232231-kazahstanskiy-boec-asu-almabaev-podnyalsya-v-reytinge-ufc/