Казахстанский боец Асу Алмабаев поднялся в рейтинге UFC

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) на официальном сайте обновил рейтинги лучших бойцов. Свое положение улучшил казахстанец Асу Алмабаев, передает NUR.KZ.

Отечественный спортсмен поднялся с девятого на восьмое место в наилегчайшем дивизионе, опередив Стива Эрцега. Австралиец выступил на последнем турнире UFC, где в главном событии вечера уступил мексиканцу Брэндону Морено единогласным решением судей.

Сам Алмабаев в прошлый раз выходил в октагон 2 марта. Тогда он проиграл португальцу Манелю Капе и потерпел первое поражение в UFC.

Еще один казахстанец Шавкат Рахмонов остался на второй позиции в полусреднем дивизионе. А мужской рейтинг лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории по-прежнему возглавляет россиянин Ислам Махачев. Лидером аналогичного женского рейтинга остается кыргызстанка Валентина Шевченко.

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