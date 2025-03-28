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Жалгас Жумагулов сделал заявление о завершении профессиональной карьеры

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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов: Instagram @zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанных единоборств Жалгас Жумагулов рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал Cuba Boxing Club.

В подкасте с олимпийским чемпионом по боксу Данияром Елеусиновым Жумагулов заявил, что в случае неудачи в UFC он завершит свою бойцовскую деятельность.

"Если в UFC не получится переподписаться, я, скорее всего, завершу карьеру. Последний бой хочу сделать в Актобе, но я ни о чем не сожалею. Я доволен всем, что у меня было", — отметил казахстанский файтер.

В последний раз 36-летний Жумагулов выходил в октагон в ноябре прошлого года. В том поединке он единогласным решением судей победил представителя Уэльса Аарона Эби.

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) Жалгас выступал с июля 2020-го по июнь 2023-го года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2231277-zhalgas-zhumagulov-sdelal-zayavlenie-o-zavershenii-professionalnoy-karery/