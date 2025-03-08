Перейра в ярком образе вышел на последнюю дуэль взглядов перед боем с Анкалаевым

Абсолютный бойцовский чемпионат провел заключительное мероприятие, посвященное предстоящему турниру UFC 313, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.
Участники шоу провели церемониальное взвешивание, а также последние дуэли взглядов.
Закрывали программу мероприятия бразилец Алекс Перейра и россиянин Магомед Анкалаев. Их титульный бой в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 313.
Перейра традиционно появился на сцене в ярком образе и маске, нанесенной на лицо. Его стердаун с Анкалаевым прошел без инцидентов, но соперники не обменялись рукопожатием.
Также дуэль взглядов провел уроженец Казахстана Рафаэль Физиев, представляющий Азербайджан. Он проведет реванш с американцем Джастином Гэтжи в легком весе, этот бой станет вторым по значимости событием вечера.
Турнир UFC 313 пройдет 9 марта по казахстанскому времени. Поединок Перейры и Анкалаева стоит ожидать около 10:00.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2226581-pereyra-v-yarkom-obraze-vyshel-na-poslednyuyu-duel-vzglyadov-pered-boem-s-ankalaevym/