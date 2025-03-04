"Пытались сделать все возможное": менеджер Шавката Рахмонова высказался о травме перед титульным боем в UFC

Менеджер казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов прокомментировал отказ своего подопечного от боя за чемпионский пояс, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.

Абдрахманов заявил, что повреждение Рахмонова не настолько серьезное чтобы навредить карьере, но в любом случае он не успевал восстановиться к обозначенной дате поединка против чемпиона среднего веса Белала Мухаммада.

"Эта все та же травма, которая была у него до боя с Йэном Гэрри. Она усугубилась в бою с Гэрри и к сожалению, еще до сих пор не зажила до конца. Это не какая-то суперсерьезная травма, но она не позволяет ему выступить в мае. Это не та травма, которая повлияет на всю его карьеру, но конкретно по таймингу - UFC нужен был еще один титульный бой в Канаде. Из чемпионов был доступен Белал. И UFC очень долго интересовались, сможет ли Шавкат. Мы смотрели все сроки, пытались сделать все возможное, чтобы выступить в мае. Но, к сожалению, Шавкат в мае не был бы готов на 100 процентов, поэтому он принял решение не выступать в мае", - заявил Саят Абдрахманов.

Также менеджер отметил, что глава UFC заверил их, что Рахмонов будет следующим претендентом на титульный бой в среднем дивизионе.

Нам сказали: ничего страшного, сейчас подерется кто-то другой, ты в любом случае подерешься следующим. Я не вижу смысла Шавкату проводить еще один бой перед титульником. Шавкат уже претендент номер один. Он до этого уже должен был подраться за титул, но тогда Белал снялся из-за травмы. Здесь получилось, что Шавкат не смог. Посмотрим, кто победит в бою Мухаммад - Маддалена, и когда победитель будет готов. Если осенью, то будем биться осенью. Будет отлично, если это будет конец лета, - подытожил он.

Ранее, казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов прокомментировал ситуацию с титульным поединком в полусреднем дивизионе UFC

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