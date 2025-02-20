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Шавкат Рахмонов объяснил, почему не смог принять титульный бой в UFC

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Шавкат Рахмонов в социальной сети Х прокомментировал ситуацию с титульным поединком в полусреднем дивизионе UFC, передает NUR.KZ.

Ранее промоушен официально анонсировал, что американо-палестинский спортсмен Белал Мухаммад будет защищать пояс в мае. Его соперником назначен австралиец Джек Делла Маддалена, хотя Рахмонов, занимающий второе место в рейтинге дивизиона, получил статус главного претендента.

"Большое спасибо UFC за то, что предложили мне первым побороться за пояс. К сожалению, из-за травмы я не буду готов к маю. Я встречусь с победителем позже в этом году!" — заявил казахстанец.

Напомним, у Рахмонова и Мухаммада уже был назначен очный поединок на минувший декабрь. Однако чемпион снялся из-за проблем со здоровьем, его заменил ирландец Иэн Мачадо Гэрри. Казахстанец тогда одержал победу единогласным решением судей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2222298-shavkat-rahmonov-obyasnil-pochemu-ne-smog-prinyat-titulnyy-boy-v-ufc/