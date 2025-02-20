UFC официально объявил чемпионский бой в дивизионе Рахмонова без участия казахстанца

Американо-палестинский боец смешанного стиля (ММА) Белал Мухаммад проведет титульный поединок с австралийцем Джеком Деллой Маддаленой, передает NUR.KZ со ссылкой на UFC Eurasia.

Изначально ожидалось, что следующим чемпионский бой получит казахстанец Шавкат Рахмонов. У "Номада" уже был назначен поединок с Мухаммадом на минувший декабрь, но обладатель титула в полусреднем весе (до 77,1 кг) тогда снялся из-за проблем со здоровьем. В итоге Рахмонов победил Иэна Мачадо Гэрри и подтвердил статус главного претендента.

Однако в промоушене объявили, что следующим соперником Мухаммада будет Делла Маддалена, занимающий четвертое место в рейтинге дивизиона. Их поединок возглавит турнир UFC 315, который пройдет 10 мая.

На том же шоу состоится титульный бой в женском наилегчайшем весе (до 56,7), где кыргызстанка Валентина Шевченко, владеющая поясом, встретится с француженкой Манон Фиоро.

Также лига анонсировала два главных поединка турнира UFC 314, который запланирован на 12 апреля. Австралиец Александр Волкановски и бразилец Диего Лопес оспорят пояс в полулегком весе (до 65,8 кг), который стал вакантным после перехода грузина Илии Топурии в легкий дивизион. Также в пятираундовом формате пройдет рейтинговый бой в легком весе (до 70,3 кг) между американцем Майклом Чендлером и англичанином Пэдди Пимблеттом.

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