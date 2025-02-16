Азербайджанец Назим Садыхов оформил нокаут и одержал третью победу в UFC

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Назим Садыхов победил бразильца Исмаэля Бонфима на турнире UFC Fight Night, передает корреспондент NUR.KZ.

Противостояние спортсменов в легком весе (до 70,3 кг) прошло в основном карде шоу в Лас-Вегасе.

Поединок был рассчитан на три раунда, но завершился после первого. Садыхов в стартовой пятиминутке ударом ногой в голову смог нанести рассечение сопернику. В перерыве после раунда Бонфима осмотрел врач, и затем бой был остановлен. Рефери зафиксировал технический нокаут.

Садыхов выиграл третий бой в UFC. Всего на счету 30-летнего азербайджанца теперь десять побед при одном поражении и одной ничьей.

Бонфим проиграл в пятый раз за карьеру. В активе 29-летнего бразильца осталось 20 побед.

Добавим, что в главном событии вечера американец Джаред Каннонир, занимающий седьмое место в рейтинге среднего дивизиона (до 83,9 кг), в четвертом раунде нокаутировал бразильца Грегори Родригеса.

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