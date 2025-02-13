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Бекзат Алмахан получил уникального соперника из команды Конора Макгрегора для второго боя в UFC

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Бойцы ММА Бекзат Алмахан и Брэд Катона (слева направо)
Бекзат Алмахан и Брэд Катона (слева направо). Фото: Instagram @bekzatalmahan

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Бекзат Алмахан в Instagram-аккаунте объявил о следующем поединке под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата, передает NUR.KZ.

Спортсмен выступит на номерном турнире UFC 315, который назначен на 10 мая. Планируется, что шоу пройдет в Монреале.

Соперником Алмахана будет канадец Брэд Катона — единственный боец, который дважды выигрывал шоу The Ultimate Fighter: в 2018-м — в команде Дэниела Кормье, в 2023-м — в команде Конора Макгрегора. Также он становился чемпионом лиги Brave CF в легчайшем весе.

В UFC Катона одержал три победы при четырех поражениях. Вне промоушена 33-летний канадец выиграл еще 11 боев. Отметим, что и Алмахан, и Катона выступают в легчайшем дивизионе.

Для 27-летнего казахстанца это будет второй поединок в UFC. Он дебютировал в лиге в марте 2024 года и уступил россиянину Умару Нурмагомедову единогласным решением судей. Всего у Алмахана 11 побед при двух поражениях в ММА.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2220450-bekzat-almahan-poluchil-unikalnogo-sopernika-iz-komandy-konora-makgregora-dlya-vtorogo-boya-v-ufc/