Дю Плесси разгромил Стрикленда в титульном реванше в UFC

Южноафриканский боец смешанного стиля (ММА) Дрикус дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) возглавил 312-е номерное шоу промоушена, которое прошло в австралийском Сиднее. Стрикленд подходил к бою на первом месте в рейтинге дивизиона.

Противостояние продлилось все пять раундов и прошло с явным преимуществом действующего чемпиона. Дю Плесси превзошел соперника по числу точных акцентированных ударов (147 против 128), провел один успешный тейкдаун, а также нанес Стрикленду явный физический урон — в частности, сильно разбил нос.

В итоге южноафриканец одержал победу единогласным решением (50:45, 50:45, 49:46) и во второй раз защитил пояс. Всего за карьеру 31-летний южноафриканец выиграл 23 боя и уступил в двух.

Стрикленд потерпел седьмое поражение. В активе 33-летнего американца осталось 29 побед.

Добавим, что это был реванш между спортсменами. Их первый бой прошел в январе 2024 года, и тогда дю Плесси победил раздельным решением судей, благодаря чему забрал у Стрикленда чемпионский пояс.

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