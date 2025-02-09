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Дю Плесси разгромил Стрикленда в титульном реванше в UFC

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Бойцы ММА Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси (слева направо)
Шон Стрикленд и Дрикус дю Плесси (слева направо). Фото: SAEED KHAN/AFP via Getty Images

Южноафриканский боец смешанного стиля (ММА) Дрикус дю Плесси одержал победу над американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC, передает корреспондент NUR.KZ.

Титульный поединок спортсменов в среднем весе (до 83,9 кг) возглавил 312-е номерное шоу промоушена, которое прошло в австралийском Сиднее. Стрикленд подходил к бою на первом месте в рейтинге дивизиона.

Противостояние продлилось все пять раундов и прошло с явным преимуществом действующего чемпиона. Дю Плесси превзошел соперника по числу точных акцентированных ударов (147 против 128), провел один успешный тейкдаун, а также нанес Стрикленду явный физический урон — в частности, сильно разбил нос.

В итоге южноафриканец одержал победу единогласным решением (50:45, 50:45, 49:46) и во второй раз защитил пояс. Всего за карьеру 31-летний южноафриканец выиграл 23 боя и уступил в двух.

Стрикленд потерпел седьмое поражение. В активе 33-летнего американца осталось 29 побед.

Добавим, что это был реванш между спортсменами. Их первый бой прошел в январе 2024 года, и тогда дю Плесси победил раздельным решением судей, благодаря чему забрал у Стрикленда чемпионский пояс.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2219165-dyu-plessi-razgromil-striklenda-v-titulnom-revanshe-v-ufc/